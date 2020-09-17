Игорь Шарошихин: Ярэнерго ответственно исполняет условия договора по обслуживанию системы уличного освещения в областном центре

Фото: филиал «Россети Центр Ярэнерго»

Специалисты филиала «Россети Центр Ярэнерго» в течение года провели профилактический осмотр и привели в надлежащее состояние более 5000 светильников: заменено около 3700 ламп уличного освещения, отремонтировано порядка 1500 осветительных приборов. Работы ведутся в рамках договора с МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля.

Качественное обслуживание системы уличного освещения и как результат – обеспечение комфорта жителей Ярославля – приоритетная задача для филиала «Россети Центр Ярэнерго». За короткий срок энергетики смогли вернуть городу освещение. Заявки потребителей, поступающие из разных источников, специалисты Ярэнерго выполняли в круглосуточном режиме. Надлежащую работу системы уличного освещения обеспечивали девять специальных бригад РЭС 1 категории «Яргорэлектросеть» филиала «Россети Центр Ярэнерго» в составе 28 человек.

При проведении работ энергетики свели тысячные заявки от горожан к двум-трем десяткам, выполняя до 700 заявок в первые месяцы. Помимо замены и ремонта ламп и фонарей в рамках договора специалисты осуществляли замену аварийных опор, обрезку крон деревьев и другие необходимы профилактические мероприятия, направленные на повышение качества системы наружного освещения города.

Напомним, филиал «Россети Центр Ярэнерго» приступил к обслуживанию системы уличного освещения в январе 2020 года. «Ярэнерго ответственно исполняет условия договора по обслуживанию системы наружного освещения в областном центре. Мы приложили все силы, чтобы восстановить надлежащее состояние уличной сети уже к осенне-зимнему периоду. Наши специалисты работают быстро и качественно, что помогло оперативно исполнить накопившиеся заявки за предыдущий период и наладить работу в настоящем. Мы готовы продолжать такую практику и обеспечивать комфорт ярославцев», - отметил и.о. директора филиала «Россети Центр Ярэнерго» Игорь Шарошихин.

В настоящее время филиалом «Ярэнерго» подана заявка на участие в торгово-закупочной процедуре для осуществления работ по повышению энергетической эффективности уличного освещения в Ярославле путем установки современных энергосберегающих светильников и управляющей аппаратуры.