В Ярославле эвакуируют суды

ФОТО: сайт Кировского районного суда

Очередное сообщение о якобы минировании зданий судов в Ярославле пришло вчера, 16 сентября, поздно вечером. Однако увидели его только сегодня.

Уже проверили суды Дзержинского и Заволжского районов, информация от анонима о заложенных взрывных устройствах не подтвердилась. Сейчас приезда спецслужб ожидают в Кировском районном суде на улице Собинова.

Известно, что после сообщения об угрозе взрыва сегодня прошла эвакуация в здании мэрии Ярославля. Сейчас в помещениях работают сотрудники правоохранительных органов, в том числе, кинологи с собаками.

В полиции происходящее пока никак не комментируют.

Информация будет дополняться.