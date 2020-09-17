В Рыбинске пройдет слет популярных тиктокеров

В октябре самые популярные тиктокеры русскоязычного сегмента соберутся в Рыбинске. Здесь пройдет Всероссийский слет «TikTok Рыбинск 2020». В городе ждут тиктокеров, число подписчиков у которых превышает миллион человек.

Участие в фестивале уже подтвердили более 20 человек. Хедлайнером слета станет Никита Авдеев Mimimizhka, у которого почти 5 миллионов подписчиков и более 125 миллионов лайков. Популярным молодого человека сделали танцевальные и забавные видео в TikTok.

Программа слета рассчитана на три дня – с 16 по 18 октября. В рамках фестиваля пройдут встречи с фан6атами, концерт, а также съемки игры «Мафия» с приглашенными тиктокерами.