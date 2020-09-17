В Ярославле начало работать еще одно коллекторское агентство

В Ярославской области шестая организация получила законное право работать с должниками. Судебные приставы зарегистрировали очередную компанию, основной деятельностью которой будет возврат просроченной задолженности. Коллекторское агентство начнет работать в Ярославле.

- Осуществлять деятельность по возврату задолженности могут только те организации, которые включены в государственный реестр. Незаконно работающие агентства будут привлекаться к административной ответственности, максимальный штраф для юридических лиц составляет 2 миллиона рублей, для физлиц – 500 тысяч, - пояснили в УФССП по Ярославской области.

Сейчас у приставов находится в работе около 150 жалоб на незаконные методы работы коллекторов. Чаще всего ярославцы жалуются на частые звонки и сообщения. Не так давно приставы привлекли к ответственности микрофинансовую организацию, которая требовала погасить несуществующий долг. Коллектор звонил, писал и даже не пытался вникнуть в ситуацию, а на самом деле ярославцу были предоставлены кредитные каникулы и полностью приостановлены платежи.

В Управлении ФССП по Ярославской области работает «горячая линия» для граждан,которые столкнулись с неправомерными действиями коллекторов. Звонки принимаются в будние дни с 09:00 до 18:00 по номеру 8(4852)32-17-78.