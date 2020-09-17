Специалисты филиала «Россети Центр Ярэнерго» благоустраивают видовые энергообъекты

ФОТО: Филиал «Россети Центр Ярэнерго»

Филиал «Россети Центр Ярэнерго» приводит к нормативному техническому и эстетическому состоянию объекты электросетевого хозяйства региона. В этом году энергетики выполнили работы на 64 видовых объектах 0,4-110 кВ в рамках утвержденной программы.

В надлежащее техническое состояние приведены 28 трансформаторных подстанций и 33 воздушные линии электропередачи 0,4-10 кВ, расположенные в пределах границ автомобильных дорог федерального и межрегионального значения, вблизи мест массового скопления людей и социально значимых объектов. Своевременное принятие мер по покраске, антикоррозийной обработке не только улучшают внешнее состояние, но и увеличивают надежность и срок службы электроустановок, защищают от атмосферных явлений. Большой фронт работ проведен в Ярославском, Большесельском, Переславском, Некрасовском, Брейтовском, Мышкинском, Некоузском и Пошехонском районах.

Вдоль федеральной трассы «М-8» в Ярославской области уже появились первые опоры 110 кВ, окрашенные в корпоративные цвета «Россети Центр». Всего до конца года в регионе будет 25 таких видовых конструкций. В последующие годы эта работа будет продолжена.

Помимо покраски опор энергетики очищают их от несанкционированных рекламных листовок и баннеров, обновляют знаки и плакаты с диспетчерскими наименованиями. Специалисты напоминают, что размещение рекламных конструкций на опорах является нарушением Постановления Правительства РФ No 160 от 24.02.2009 г., согласно которому в охранных зонах энергообъектов запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства и привести к отключению потребителей от электроснабжения, а также угрожать жизни и здоровью людей. Получить консультацию о возможности организации работ вблизи ЛЭП можно по телефону круглосуточной прямой линии энергетиков 8 800 220 0 220.