На стене ярославского здания нарисовали портрет Маяковского

У Маяковки новый фасад. ФОТО: страница Андрея Мамонтова ВКонтакте

В Ярославле библиотеку имени Владимира Маяковского на проспекте Машиностроителей украсили граффити с портретом поэта.

- У Маяковки новый фасад! Серые будни точно не про нас, - написали на официальной странице библиотеки ВКонтакте.

Автор граффити – художник из Хабаровска Дмитрий Камолов. Портрет поэта на фасаде Маяковки появился в рамках фестиваля уличной культуры «Не забывай свои корни». В нем участвовали 30 художников-граффитистов из Ярославля, Москвы, Санкт-Петербурга, Чебоксар и Хабаровска. Рисунки украсили шесть ярославских зданий, в том числе и библиотеку.

- Очень ярко, мимо не пройти! Готовьтесь к небывалой активности читателей, - комментируют преображение библиотеки в социальной сети.