Ярославца осудили за незаконное проникновение в жилище

В ближайшее время также будет вынесен приговор по уголовному делу по кражам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несколько дней 31-летний ярославец провел в чужом дачном доме, скрываясь там от полиции.

Мужчина был объявлен в розыск по подозрению в совершении нескольких краж. Не желая сдаваться в руки правосудия, ярославец нашел в Заволжском районе пустой дачный домик, сломал на двери замок и поселился там на несколько дней.

Через некоторое время он решил, что его больше не ищут и покинул свое убежище. И, как оказалось, зря - дома его ждали сотрудники полиции.

О том, что его дом вскрыли, владельцу сообщили обеспокоенные соседи, а он сообщил о проникновении в правоохранительные органы.

- Злоумышленник свою вину в незаконном проникновении в чужое жилище признал. По этому делу суд назначил ему наказание в виде 80 часов обязательных работ, - пояснили в прокуратуре Ярославской области. - В ближайшее время также будет вынесен приговор по уголовному делу по кражам из дачных домов.