Школьные автобусы в Ярославской области собираются оборудовать электронными мониторами

На мониторах будут транслировать правила дорожного движения Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Госавтоинспекция Ярославской области предложила оборудовать школьные автобусы электронными мониторами. Таким образом детей собираются обучать правилам дорожного движения. Визуализация информации, считают инициаторы предложения, позволит сформировать у школьников навыки безопасного поведения на дорогах.

- На мониторах предполагается демонстрация коротких видеоуроков Интернет-проекта «ПДД для детей», подготовленных управлением ГИБДД УМВД России по Ярославской области совместно с региональным департаментом образования и автошколами, - сообщили в пресс-службе полиции.

Если школьники не успеют досмотреть ролики до пути к учебному учреждению или домой, они смогут их найти на одноименном канале в YouTube.