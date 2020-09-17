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Школьные автобусы в Ярославской области собираются оборудовать электронными мониторами

Там будут транслировать правила дорожного движения
Полина Вачнадзе
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На мониторах будут транслировать правила дорожного движения

На мониторах будут транслировать правила дорожного движения

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Госавтоинспекция Ярославской области предложила оборудовать школьные автобусы электронными мониторами. Таким образом детей собираются обучать правилам дорожного движения. Визуализация информации, считают инициаторы предложения, позволит сформировать у школьников навыки безопасного поведения на дорогах.

- На мониторах предполагается демонстрация коротких видеоуроков Интернет-проекта «ПДД для детей», подготовленных управлением ГИБДД УМВД России по Ярославской области совместно с региональным департаментом образования и автошколами, - сообщили в пресс-службе полиции.

Если школьники не успеют досмотреть ролики до пути к учебному учреждению или домой, они смогут их найти на одноименном канале в YouTube.