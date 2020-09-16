В Ярославскую область поступила первая партия вакцины от COVID-19

Это пилотная поставка Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославскую область поступила первая партия вакцины «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак). Она разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии им.Гамалеи Минздрава России.

- Вакцина должна помочь нам победить новую коронавирусную инфекцию, уверенно вернуться к привычной жизни и сберечь людей, - сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Это пилотная поставка, в рамках которой отрабатываются логистические цепочки доставки вакцины в регионы страны, распределение и организация вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска.

А тем временем сегодня, 16 сентября, оперативный штаб сообщил еще о двух смертях от коронавируса в регионе. С начала пандемии от COVID-19 в Ярославской области, по официальным данным, скончались 45 человек.