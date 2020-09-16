На аэродроме «Южный» пройдет фестиваль «Рыбинское небо». ФОТО: администрация Рыбинска

19 сентября на аэродроме «Южный» пройдет авиационный фестиваль «Рыбинское небо». Гостей ждут выступления авиамоделистов, полеты судов малой авиации и парапланеристов. А еще все желающие смогут научиться укладывать парашют.

Вообще, фестиваль был запланирован на начало лета, но из-за пандемии по коронавирусу его проведение оказалось под угрозой. Правда, организаторы решили не переносить воздушный праздник на следующий год, а провести его сейчас.

Кроме фестиваля 19 сентября на аэродроме пройдут Чемпионат Ярославской области и 2-ой чемпионат Рыбинска по парашютному спорту. На них уже заявились около 50 участников. Если погода позволит, то любители острых ощущений смогут посмотреть на город с большой высоты.

Добраться до аэродрома «Южный» можно на автобусе №104 «Рыбинск – Михайловское» (остановка «Кстово»), и №114 «Рыбинск – п.Красная горка» (до входа на аэродром).