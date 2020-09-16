Переславец вырастил на своем огороде почти 400 кустов конопли Фото: УМВД по Ярославской области

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали жителя Переславского района, который на своем огороде выращивал наркотики. У него в доме сотрудники полиции нашли растения, в том числе и уже в измельченном виде. В высушенном виде растение потянуло на 13 килограммов. А на приусадебном участке «растениевода» насчитали 398 кустов конопли, сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области. Возбуждено уголовное дело.

Полиция напоминает, что о фактах незаконного выращивания или при обнаружении дикорастущих наркосодержащих растений можно сообщить по телефонам 02, 102 или 73-10-50.