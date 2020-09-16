Поселок Константиновский Ярославской области затопили канализационные стоки

Выявлено загрязнение почвы и водоохранной зоны у Волги Фото: Правительство Ярославской области

Сотрудники департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области провели проверку в поселке Константиновский. Местные жители в социальных сетях сообщили об утечке там канализационных стоков.

- В ходе обследования территории, прилегающей к зданию очистных сооружений, расположенных в Константиновском сельском поселении, зафиксирован факт утечки канализационных стоков, - сообщил председатель комитета государственного экологического надзора ведомства Александр Прибылов. – С учетом того, что зафиксирован факт загрязнения особо охраняемой территории «Сосновый бор», мы начали административное расследование.

Выявлено и загрязнение почвы и водоохранной зоны у Волги, поэтому информация была передана в Росприроднадзор.