В Ярославле планируют установить 55 новых остановок

В Ярославле до конца 2020 года должны установить 55 новых остановок общественного транспорта Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле до конца 2020 года должны установить 55 новых остановок общественного транспорта. Как сообщили в мэрии города, на данный момент есть необходимость в 100 новых остановках, почти столько же старых павильонов нужно заменить, а 60 – отремонтировать.

- Существуют определенные критерии, по которым оценивается состояние остановки: это наличие наименования, скамейки, урны и освещения. Кроме того, мы разделяем павильоны, где есть нестационарные объекты торговли и рекламные носители и остановки, где нет торговли и рекламы, - пояснила начальник отдела развития и эксплуатации автомобильных дорог ДГХ Наталья Климчук.

Первые, как правило, находятся в хорошем или удовлетворительном состоянии, внешний вид и удобство остальных оставляет желать лучшего.

Самое большое количество остановок находятся в Дзержинском районе – 150. В Заволжском их 145, во Фрунзенском - 115, в Кировском – 99, в Ленинском – 81, в а Красноперекопском – 77.