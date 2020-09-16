В Ярославле собираются открыть для проезда левую сторону Добрынинского моста

Работы на Добрынинском мосту должны быть закончены к концу октября Фото: Полина Вачнадзе

По контракту работы на Добрынинском мосту в Ярославле должны быть закончены к концу октября. К этому времени планируют открыть для проезда левую часть путепровода, сообщил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

- Работы идут по графику: на лепестках, на опорах, ведутся асфальтобетонные работы и по установке шумовых экранов, - сказал руководитель ДГХ.

А вот на правой стороне сооружения ремонт, скорее всего, затянется. Сейчас городские власти ожидают результаты очередной проверки, которая ориентировочно будет завершена 18 сентября.

Напомним, что работы на Добрынинском путепроводе должны были завершиться еще в мае. Мост открыли, но из-за выявленных дефектов вновь закрыли для движения транспорта. Срок открытия сооружения переносили уже несколько раз.