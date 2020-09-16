Ярославец подделал документы, чтобы завладеть "Лексусом"

Мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении 38-летнего, ранее уже судимого мужчины. Он обвиняется в мошенничестве в крупном размере и свою вину не отрицает.

В декабре 2017 года обвиняемый увидел на сайте объявление о продаже "Лексуса" и захотел себе такую машину. Но денег не было. Тогда ярославец решил пойти на преступление.

- Он передал продавцу поддельное свидетельство о праве собственности на арендованную квартиру и предварительный договор купли-продажи жилья, сообщив, что после того, как сделка состоится, стоимость машины будет выплачена в полном объеме. Тогда потерпевший передал обвиняемому ключи от автомобиля и документы. После этого злоумышленник скрылся, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ущерб для потерпевшего составил более 400 тысяч рублей.

Уголовное дело уже передано в суд. Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.