Ярославскому предпринимателю не дали построить высотку между домами

Многоэтажку планировали возвести на улице Чкалова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэрия Ярославля не дала предпринимателю разрешение на строительство многоэтажки в Ленинском районе города. Строитель планировал возвести высотку во дворе общежитий рядом со зданием "Гипродвигатель" на улице Чкалова. Но городские власти эту инициативу не поддержали.

Отказ обоснован в том числе отсутствием документации по планировке территории, которая обосновывает влияние строительства на ее развитие. Застройщик не представил документы, в которых бы говорилось об обеспечении жителей дома социальной инфраструктурой.