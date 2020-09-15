Ярославцам показали квартиры из маневренного фонда

Фото со страницы Александра Трудоношина ВКонтакте

Глава администрации Кировского и Ленинского районов Ярославля Александр Трудоношин проверил состояние квартир маневренного фонда города. В них могут заехать ярославцы, пострадавшие при взрыве дома на улице Батова.

- Ряд жилых помещений находится в хорошем состоянии, некоторым требуется проведение косметического ремонта, - сделал свое заключение чиновник.

В некоторых квартирах даже имеется мебель, однако, с утверждением главы администрации о хорошем состоянии жилья можно поспорить. Достаточно взглянуть на фотографии, сделанные во время инспекции. Обои на стенах разные, полы и окна деревянные, а состояние кухонь вряд ли разбудит хоть в одной хозяйке желание готовить. Самостоятельно привести в порядок эти квартиры люди, у которых сейчас на счету каждая копейка, вряд ли смогут.

С другой стороны - хоть какая-то крыша над головой. Главное, чтобы временное, как это часто у нас бывает, не стало постоянным.