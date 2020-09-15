Рыбинцам на день предложили отказаться от автомобилей

Рыбинцам предлагают отказаться от машин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

22 сентября - в международный День без автомобиля - жителям Рыбинска городские власти предлагают отказаться от личного транспорта. С 16 по 22 сентября город присоединится к Европейской неделе мобильности. В России эта акция проходит с 2008 года.

На один день рыбинцы могут отказаться от поездок на своих машинах и пересесть на общественный транспорт или велосипеды, а то и вовсе прогуляться пешком. Дело это добровольное, но почему бы и нет? Главное, чтобы автобусы, троллейбусы и маршрутки в этот день смогли вместить всех желающих.