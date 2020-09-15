В Дни выборов в Ярославской области «Ростелеком» обеспечил видеонаблюдение участков

Фото: ПАО «Ростелеком»

Оператор подвел итоги работы системы видеонаблюдения за выборами депутата Госдумы России от Ярославской области, организованной в дни досрочного голосования 11-12 сентября и основной день голосования 13 сентября.

Провайдер установил комплекты видеонаблюдения для 229 участковых избирательных комиссий (УИК) и 12 территориальных избирательных комиссий (ТИК). Видеокамеры на избирательных участках работали непрерывно до момента подписания членами избирательных комиссий итоговых протоколов. Видеонаблюдение за ходом голосования и подсчета голосов гарантировало доступность информации непосредственно на участке.

- В Ярославской области наши специалисты установили почти 500 IP-камер, по две на каждом участке, чтобы наблюдатели получили полное представление о ходе выборов. В объектив попадали рабочие места членов УИК, ящики для голосования, но при этом не нарушалась тайна голосования. Видеопоток записывался в центре обработки данных “Ростелекома” и на внутреннем носителе камер. Кроме того, следить за всем процессом проведения выборов можно было на портале nashvybor2020.ru, на который транслировалось изображение с избирательных участков. Система видеонаблюдения отработала в штатном режиме, - рассказал директор филиала ПАО «Ростелеком» в Ярославской и Костромской областях Роман Русских.

Для видеонаблюдения и хранения видеозаписей «Ростелеком» задействовал собственную защищенную сеть передачи данных. Кроме того, специалисты компании вели круглосуточный мониторинг системы и техническую поддержку работоспособности сети.

Добавим, «Ростелеком» участвует в крупных проектах, связанных с организаций видеонаблюдения, почти десять лет. У компании накоплен огромный опыт в предоставлении этой услуги с разными техническими характеристиками и требованиями, которые предъявляет заказчик.