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Общество

Коммунальщики рассказали, почему из кранов ярославцев течет коричневая вода

Так исторически сложилось...
Полина Вачнадзе
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Во время подключения тепла вода меняет свой цвет на коричневый

Во время подключения тепла вода меняет свой цвет на коричневый

Фото: Полина Вачнадзе

Сегодня, 15 сентября, на общегородском совещании в мэрии Ярославля подняли проблему грязной горячей воды, которая периодически течет из кранов горожан. Особенно этот вопрос актуален во время включения отопления.

- К сожалению, исторически так сложилось, что в Ярославле открытая система горячего водоснабжения, есть проблема. Во время профилактических работ в зависимости от трубопровода горячая вода подается по подающему или обратному трубопроводу. Да, есть проблема и в температурном режиме, и в мутности воды. С ресуроснабжающими организациями мы это прорабатываем, - сказал заместитель мэра Ярославля по вопросам ЖКХ Виталий Леженко.

По словам представителя ТГК-2, переход на закрытую систему будет стоить порядка 8 миллиардов рублей. За чей счет он должен происходить - вопрос открытый.

- Ухудшения качества воды происходят после летних ремонтов, когда дома переводим с закрытой системы на открытую или переключаем их с прямого на обратный трубопровод. Но ухудшения эти кратковременные, - сказали в ТГК-2.