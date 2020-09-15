Алиментщица из Ярославской области получила срок за долги перед детьми

Суд учел и прошлые "заслуги" должницы

2,5 года лишения свободы в колонии-поселении получила жительница Большесельского района. 40-летняя женщина долгое время не платила алименты своим детям - сыну и дочери, и накопила долг в 100 тысяч рублей. Суд принял во внимание, что никакого имущества у горе-матери нет и назначил ей наказание в виде 80 часов обязательных работ.

Но и это не помогло: женщина как не платила деньги, так и не начала их платить. По факту уклонения от родительских обязанностей было возбуждено уголовное дело.

Неуплата алиментов, а также довольно бурное прошлое - у жительницы Большесельского района имелись судимости за нападение на представителя власти и фиктивную прописку иностранца - обернулись реальным лишением свободы.

- Суд, приняв во внимание, что должница ранее была судима, неоднократно привлекалась к административной и уголовной ответственности, не работает, назначил ей наказание в виде реального лишения свободы на 2 года и 6 месяцев, из которых 7 месяцев - за неуплату алиментов. Отбывать наказание женщина под конвоем отправилась в колонию-поселение. Судебный пристав-исполнитель направил постановление о взыскании с заработка осужденной задолженности по алиментным платежам в исправительное учреждение, - пояснили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.