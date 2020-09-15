Ремонт Добрынинского моста в Ярославле может продлиться до конца года

Реконструкция сооружения идет в рамках проекта "Решаем вместе"
Фото: Полина Вачнадзе
Сроки капитального ремонта Добрынинского моста в Ярославле могут быть сдвинуты. Сейчас качество ремонтных работ на путепроводе проверяют специалисты Росавтодор.
- Работы продолжаются на тех участках, на которых они возможны. Окончание работ по контракту - 20 октября 2020 года. Срок по контракту у нас еще не вышел. Все официальные заявления будут после выдачи рекомендаций, - сказал директор ДГХ мэрии Ярославля Ярослав Овчаров.
Это официальная информация, а по не официальной капитальный ремонт Добрынинского путепровода затянется как минимум до конца года, а то и дольше.
Напомним, что реконструкция сооружения идет в рамках проекта "Решаем вместе!". В мае мост был открыт, но спустя две недели снова закрыт для транспорта из-за дефектов опор. Сроки, когда по мосту вновь пустят автомобили. переносили уже несколько раз.