Ремонт Добрынинского моста в Ярославле может продлиться до конца года

Реконструкция сооружения идет в рамках проекта "Решаем вместе" Фото: Полина Вачнадзе

Сроки капитального ремонта Добрынинского моста в Ярославле могут быть сдвинуты. Сейчас качество ремонтных работ на путепроводе проверяют специалисты Росавтодор.

- Работы продолжаются на тех участках, на которых они возможны. Окончание работ по контракту - 20 октября 2020 года. Срок по контракту у нас еще не вышел. Все официальные заявления будут после выдачи рекомендаций, - сказал директор ДГХ мэрии Ярославля Ярослав Овчаров.

Это официальная информация, а по не официальной капитальный ремонт Добрынинского путепровода затянется как минимум до конца года, а то и дольше.

Напомним, что реконструкция сооружения идет в рамках проекта "Решаем вместе!". В мае мост был открыт, но спустя две недели снова закрыт для транспорта из-за дефектов опор. Сроки, когда по мосту вновь пустят автомобили. переносили уже несколько раз.