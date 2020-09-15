В Ярославле могут раньше срока дать тепло

Тепло могут досрочно дать в детские сады, школы и больницы Фото: Полина Вачнадзе

Вопрос досрочной подачи тепла на социальные объекты сегодня, 15 сентября, обсуждали на общегородском совещании в мэрии Ярославля. Подключение тепла в жилые дома происходит, когда среднесуточная температура воздуха больше пяти дней подряд держится на отметках меньше 8 градусов тепла. В Ярославле же, про прогнозам синоптиков, в ближайшие дни температуры будет значительно выше этой отметки.

- Было обращение департамента ЖКХ и регулирования тарифов Ярославской области с просьбой рассмотреть возможность подачи теплоносителя в больницы, школыи детсады. Мы прорабатываем этот вопрос с ресурсоснабжающими организациями, потому что, сами понимаете, все зависит от оплаты потребленного ресурса. При необходимости мы это сделаем, - сказал заместитель мэра по вопросам ЖКХ Виталий Леженко.

Мэр города Владимир Волков попросил диспетчерскую службу оперативно отрабатывать все вопросы ярославцев, связанные с теплом.

- Важно, чтобы люди понимали, когда в их домах включат отопление. В этот период надо вывести всех операторов, чтобы можно было дозвониться, - сказал градоначальник.