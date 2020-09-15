Филиал «Россети Центр Ярэнерго» модернизировал 17 питающих центров в текущем году

Фото филиал «Россети Центр Ярэнерго»

В филиале «Россети Центр Ярэнерго» автоматизировано технологическое управление 17 крупных подстанций напряжением 35 и 110 кВ. В рамках модернизации до конца 2020 года питающие центры будут оснащены современным оборудованием телемеханики, релейной защиты и автоматики, а также цифровыми каналами связи.

Ярославские энергетики завершают поэтапное строительство автоматизированной системы технологического управления (АСТУ) в целях исполнения многолетней целевой программы развития АСТУ «Россети Центр» в регионе. В этом году в филиале «Ярэнерго» модернизированы восемь подстанций напряжением 110 кВ и девять - 35 кВ в Ярославском, Борисоглебском, Ростовском, Рыбинском, Большесельском, Угличском, Некрасовском и других районах.

При установке новых систем телемеханики предусматривается существенное увеличение количества контролируемых присоединений на объектах, а также число измеряемых параметров. Передача данных обеспечивается в современных протоколах по цифровым резервированным каналам связи, с помощью которых осуществляется удаленное управление состоянием электросетевых объектов, контроль параметров качества электроэнергии и координирование работы оперативно-выездных ремонтных бригад. Это в свою очередь позволяет существенно сократить время перерывов подачи электроэнергии при аварийных ситуациях и повысить надежность электроснабжения жителей региона.

На энергообъектах смонтированы современные многофункциональные контроллеры отечественного производства, которые помимо своих основных функций дополнительно выполняют сбор информации о состоянии силового оборудования подстанции и ведут учет потребления электроэнергии. Шкафы телемеханики оснащены источниками бесперебойного электроснабжения. В случае отключения внешнего питания они обеспечивают автономную работу оборудования в течение двух часов. С помощью приемников ГЛОНАСС/GPS телеметрической информации присваиваются метки точного времени, затем направляются от подстанции по двум независимым цифровым каналам в диспетчерские пункты ЦУС и РЭС. С рабочего места диспетчер одновременно контролирует работу больших участков электросети и принимает эффективные решения на основе полной информации, а также может оперативно выполнять переключения для предотвращения возникновения недопустимых режимов работы оборудования и ликвидации технологических нарушений в сети.

- До конца текущего года мы планируем полностью завершить работы по модернизации питающих центров, тем самым обеспечить важным инструментом эффективного оперативного управления и повышения надежности энергоснабжения потребителей все объекты 35-110 кВ в регионе, - отметил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала «Россети Центр Ярэнерго» Игорь Шарошихин. На эти мероприятия в рамках инвестиционной программы филиала направлено более 61 млн рублей.