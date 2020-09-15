В аварии в Ярославле пострадали семь человек

На улице Чехова столкнулись две машины Фото: УМВД по Ярославской области

ДТП произошло вчера, 14 сентября, около 20 часов. На перекрестке улиц Чехова и Угличской столкнулись две иномарки: "Тойота" и "Ниссан".

30-летний водитель "Ниссан" был госпитализирован в больницу. Пассажиры этой машины - мужчины 36, 31 и 30 лет - отправлены на амбулаторное лечение. 30-летний водитель "Тойоты", а также двое молодых людей и 15-летний юноша также будут лечиться дома, госпитализация им не понадобилась.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области, сейчас проводится проверка по аварии, устанавливаются ее обстоятельства.