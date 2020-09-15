В Ярославле взяли раскладчика с полкило героина

Возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ярославские полицейские на улице Строителей задержали 26-летнего мужчину, у которого во время обыска нашли 111 свертков и пакет с наркотическими веществами. Как позже установила экспертиза, это был героин. 570 граммов наркотика мужчина должен был разложить по "закладкам" - специально для этого он и приехал в Ярославль, нашел себе вот такую не пыльную работу в интернет-магазине.

Правда, теперь закладчику за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере грозит до 20 лет лишения свободы.

- Возбуждено уголовное дело, подозреваемый по решению суда заключен под стражу, - сказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Если вы располагаете информацией о фактах незаконного потребления или распространения наркотиков, то можете анонимно сообщить об этом по телефонам 02, 102 или 8(4852)73-10-50.