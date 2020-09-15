Ярославские спортсмены взяли золото и серебро на Чемпионате России

Кирилл Абросимов и Евгений Дратцев стали лучшими в плавании на открытой воде. ФОТО: группа "Управление по физической культуре и спорту" ВКонтакте

Кирилл Абросимов и Евгений Дратцев заняли первое и второе места на Чемпионате России по плаванию на открытой воде. Он проходил на Черноморском побережье в Анапе и в нем приняли участие сильнейшие российские спортсмены.

Кирилл Абросимов стал первым в заплыве на 10 километров, за ним финишировал Евгений Дратцев, третьим пришел пловец Артем Мамушкин, представляющий Тулу и Рязань.

Чемпионат для марафонцев - это первый этап отбора на международные соревнования по плаванию, которые пройдут в 2021 году. Это чемпионат Европы по водным видам спорта в Будапеште и олимпийский квалификационный турнир для отбора на Олимпийские игры Токио, сообщает управление по физической культуре и спорту Ярославля.