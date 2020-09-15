Бывший заммэра Ярославля проведет в СИЗО еще 2 месяца

Экс-чиновник был заключен под стражу в январе. ФОТО: страница Рината Бадаева, Фейсбук

Бывший заместитель мэра Ярославля Ринат Бадаев останется под стражей еще минимум на два месяца. Суд Фрунзенского района города продлил арест экс-чиновника.

Ринат Бадаев обвиняется в получении должностным лицом взятки в особо крупном размере. Задержан эск-чиновник был 16 января этого года и тогда выяснилось, что буквально накануне из мэрии Ярославля он уволился.

В июне Ринату Бадаеву ярославский СКР предъявил второе обвинение по той же самой статье УК РФ. Как считает следствие, он получил деньги за помощь в заключении договора на выполнение работ одной из строительных организаций Ярославля. За это, по версии следствия, заместителю мэра заплатили около 2 миллионов рублей.

Срок заключения под стражей Бадаеву продлевали уже несколько раз. Свою вину он не признает.