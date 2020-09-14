Из-за экономии в Ярославле отремонтируют еще один двор

По контракту срок окончания работ в этом дворе — 25 октября Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле в рамках программы "Решаем вместе!" будет отремонтирован еще один двор. По словам мэра города Владимира Волкова, такая возможность появилась благодаря экономии. В планах - привести в порядок территорию между домами №2 и №4 на улице Елены Колесовой и №35 на Тутаевском шоссе.

До 25 октября здесь должны заменить асфальт, спилить старые деревья, обустроить тротуары, установить скамейки и урны, наладить освещение.

- Жители проявили себя очень активно, инициировали проведением собрания собственников и большинством голосов приняли решение об обустройстве дополнительных парковочных мест, - пояснил градоначальник.