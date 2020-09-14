В Ярославской области от гриппа хотят привить 120 тысяч детей

Первая партия вакцины уже доставлена в регион Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ярославскую область доставили первую партию вакцины "Совигрипп" и распределили ее по медицинским учреждениям, где уже начали прививать ярославцев от гриппа. Для детей предназначено 48 тысяч доз, для взрослых - 180 тысяч.

Вакцина "Совигрипп" в Ярославской области используется для прививок уже не первый год и осложнений не показала. Она содержит три штамма вируса: два - группы А и один - группы Б.

Вакцинация будет проходить в детских садах, школах и поликлиниках. Но сначала ребенка должен осмотреть педиатр и дать свое заключение о состоянии его здоровья. Если имеются хоть малейшие признаки недомогания, вакцинацию проводить нельзя. Если есть реакция на куриный белок, то прививку стоит делать с осторожностью.

В первую очередь врачи рекомендуют привиться несовершеннолетним, пожилым людям и беременным женщинам, а также тем, кто входит в группы риска и имеет хронические болезни.