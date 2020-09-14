Холод, ветер, дождь: прогноз погоды в Ярославле на неделю

Всю неделю будет дождливо. Скриншот с сайта Gismeteo.ru

Ближайшая неделя ярославцев хорошей погодой не порадует: будет дождливо и прохладно. Сегодня, согласно данным Gismeteo, в Ярославле температура воздуха не поднимется выше плюс 15 градусов, ночью ожидается плюс 8. Завтра, во вторник, переменная облачность, небольшой дождь и плюс 14 градусов.

В среду, 16 сентября, дождь пока не прогнозируется, также переменная облачность и плюс 14.

А вот в четверг погода ухудшится, хоть и потеплеет аж на целых три градуса. Но нужно готовиться к дождям и даже к грозе.

Перед выходными вновь похолодает. В пятницу нас всех ждет осенняя погода: плюс 11 градусов, дождь на весь день.

В субботу и воскресенье то дождь, то солнце, так что, если соберетесь на прогулку, берите с собой зонт и оденьтесь потеплее: ожидается 11-12 градусов тепла, но в воскресенье ветер усилится до 16 метров в секунду.