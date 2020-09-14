В Ярославской области открылась "горячая линия" по гриппу и ОРВИ

Ярославцы могут задать наболевшие вопросы специалистам Фото: Иван МАКЕЕВ

Управление Роспотребнадзора по Ярославской области открыло "горячую линию" по профилактике гриппа и ОРВИ. Теперь ярославцы могут не искать информацию в Интернете, которая не всегда соответствует действительности, а задать свои вопросы специалистам и получить качественную консультацию.

Сотрудники управления расскажут, чем отличаются симптомы гриппа от симптомов ОРВИ, какие меры нужно принимать при первых признаках болезни и многом другом.

Телефоны "горячих линий" 73-73-92, 73-26-95, 73-81-65, 73-75-61, 73-34-57.