Все на виду: в Ярославле открылось почтовое отделение нового формата

В Ярославле открылось почтовое отделение нового формата. Здесь все подчинено принципу открытости: производственные процессы проходят на виду у посетителей, а рабочее место начальника оборудовано в зале. Находится это отделение на проспекте Ленина,9.

Почтовое отделение открыто семь дней в неделю: с понедельника по пятницу - с 8:00 до 20:00, в субботу и воскресенье - с 09:00 до 18:00. Перерыва на обед нет, действует принцип предварительной записи. Работают на почте 12 человек: начальник, его заместитель, четыре оператора и шесть почтальонов.

Почта оборудована современным оборудованием и всем необходимым для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Для клиентов выделены удобные места, где они могут дождаться своей очереди, выделена зона для торговли канцелярскими товарами, печатными изданиями и товарами первой необходимости.

Это уже третье почтовое отделение нового формата, которое открылось в Ярославле. Другие находятся на проспекте Фрунзе и улице Слепнева.