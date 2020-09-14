Юридическая консультация пройдет 18 сентября. ФОТО: администрация Рыбинска

18 сентября в Рыбинске пройдет день бесплатной юридической помощи. Всех. у кого есть право на такую услугу специалисты юридического отдела ждут в администрации города с 13:00 до 16:00 по адресу улица Рабочая, 1 кабинет 315.

Право на бесплатную юридическую помощь имеют несколько категорий людей. В первую очередь, это инвалиды I и II группы; малоимущие граждане; ветераны ВОВ, Герои РФ и Советского Союза, герои социалистического труда и герои труда РФ; дети-инвалиды, дети-сироты и их законные представители если они обращаются по вопросам, связанным с защитой прав детей, люди, желающие принять в семью ребенка-сироту; пожилые люди и инвалиды проживающие в соцучрждениях.

Обратиться за консультацией могут несовершеннолетние, которые содержатся в местах лишения свободы и спецучреждениях, а также их представители; недееспособные граждане и люди, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций.