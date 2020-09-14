В День города Ярославля мастер-класс Олега Молотова по приготовлению блюд с использованием новинок от «Балтики»

Компания «Балтика» и шеф-повар Олег Молотов научили готовить изысканный ужин в домашних условиях. ФОТО: Иван ПЕТРОВ

Ключевым событием праздника стал ежегодный городской пикник «Пир на Волге». Десятки мастер-классов с именитыми поварами, вкусные угощения и зажигательные фестивали - все это гости смогли увидеть и попробовать в прошедший выходной. Пивоваренная компания «Балтика» и шеф-повар ресторана «Пенаты» Олег Молотов показали гостям, как правильно готовить блюда с использованием янтарного напитка. Мастер-класс прошел в онлайн-формате и собрал более 7,5 тысяч просмотров.

Юбилей города на «Пире на Волге» гости отмечали в новом формате - в компании ярославских фестивалей, которые не состоялись этим летом. Традиционно гости праздника попробовали угощения от лучших ресторанов региона и всей страны. На Стрелке развернулся фуд-корт, где участники фестиваля насладились новыми блюдами из местных продуктов, а также блюдами, восстановленными по традиционным рецептам ярославской кухни. Для тех, кто не смог быть в этот день в гуще кулинарных событий, организаторы приготовили трансляцию гастрономического праздника в своих социальных сетях.

В формате прямого эфира «Балтика» и шеф-повар Олег Молотов научили готовить изысканный ужин в домашних условиях! Вместе со зрителями Олег приготовил телячьи щечки в глэйзе из светлого пива Peterhoff с террином из сельдерея; куриный паштет с луковым конфитюром и пшеничным лагером eskyKaban ek, а также десерт из бородинского хлеба с вишней в сиропе Сherry night.

- Мы все привыкли воспринимать пиво как напиток, прекрасно сочетающийся с целым спектром вкусов: от мясных деликатесов до десертов. Однако янтарный напиток и сам может быть ингредиентом для приготовления необычных блюд. Благодаря разнообразию линейки компании «Балтика» любая хозяйка может приобрести нужный ей вкус и в домашних условиях повторить блюда, которые мы сегодня готовили, - сказал Олег Молотов, шеф-повар ресторана «Пенаты».

Мастер-классы компании «Балтика» ежегодно проходят на городском пикнике«Пир на Волге». Гости весело и дружно готовят необычные блюда с использованием пива и узнают секреты про любимый напиток. В этот раз зрители узнали, что хмель никак не влияет на крепость пива и вопреки существующему заблуждению не содержит женские гормоны, а калорийность пива меньше, чем у молока и лимонада. Эксперт компании «Балтика»также раскрыла нюансы производства безалкогольного пива, представив гостям возможность сочетания с приготовленным десертом «Балтики 0 Малины» и «Балтики 0 Грейпфрута».

- До мастер-класса я даже не представляла, что пиво можно так смело сочетать с мясом, птицей и даже сладкими десертами. Почерпнула для себя много интересного и полезного. Обязательно повторю эти блюда самостоятельно - возможно, они придутся по вкусу моему мужу и станут нашими фирменными! - поделилась впечатлениями Ирина Краснова, участница мастер-класса.

Запись мастер-класса доступна по этой ссылке.

На площадке фестиваля выделялся яркий фудтрак «Балтики 0», где совершеннолетних гостей фестиваля встречали промоутеры с освежающей баночкой «нулевки». Гости события могли попробовать новинку «Балтика 0 Малина», а также «Балтика 0 Грейпфрут».

- Ни разу не пробовала безалкогольное пиво, всегда считала, что это что-то ненатуральное. А сегодня была приятно удивлена освежающим вкусом «Балтики 0 Грейпфрута». Сразу подключилась к трансляции мастер-класса, чтобы узнать, как это пиво производится, и с какой едой его лучше сочетать. Ну конечно, десерт! Скажу честно: вкус «нулевки» с ароматом настоящего грейпфрутового сока придает силы и повышает настроение. Спасибо за такое открытие! - сказала Юлия, участник фестиваля «Пир на Волге».