Отключение электричества в Ярославле: адреса

Света не будет до 16 часов
Фото: Полина Вачнадзе
В Ярославле сегодня, 14 сентября, по нескольким адресам будет отключен свет, сообщают на сайте энергетической компании. Плановые отключения электричества пройдут днем, в рабочее время, чтобы минимизировать неудобства для горожан.
С 09:00 до 16:00 электричество отключат по адресам:
- Ул.Некрасова д.26. 28, 30, 32, 34/76,
- Ул.Чайковского д.78/19,
- Пр-т Октября д.17, 17а, 17б, 17г, 17д,
- ул.Республиканская д.40б,
- ш.Суздальское д.52, 54а,
- ул.Короленко д.3, 3 корпус 2,
- пер.1, 2, 4, 5 Брейтовские,
- ул.Кирова, д.9/7, 11, 13/31,
- Первомайская д.33, 35, 37, 37а.
С 14:00 до 16:00 электричество отключат по адресам:
- ул.Депутатская д.6/1,
- пер.Депутатский д.3, 6/1а.
Также отключения света сегодня запланированы в Большесельском, Гаврилов-Ямском, Рыбинском, Ярославском, Угличском и Тутаевском районах.