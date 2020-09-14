Отключение электричества в Ярославле: адреса

Света не будет до 16 часов Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле сегодня, 14 сентября, по нескольким адресам будет отключен свет, сообщают на сайте энергетической компании. Плановые отключения электричества пройдут днем, в рабочее время, чтобы минимизировать неудобства для горожан.

С 09:00 до 16:00 электричество отключат по адресам:

- Ул.Некрасова д.26. 28, 30, 32, 34/76,

- Ул.Чайковского д.78/19,

- Пр-т Октября д.17, 17а, 17б, 17г, 17д,

- ул.Республиканская д.40б,

- ш.Суздальское д.52, 54а,

- ул.Короленко д.3, 3 корпус 2,

- пер.1, 2, 4, 5 Брейтовские,

- ул.Кирова, д.9/7, 11, 13/31,

- Первомайская д.33, 35, 37, 37а.

С 14:00 до 16:00 электричество отключат по адресам:

- ул.Депутатская д.6/1,

- пер.Депутатский д.3, 6/1а.

Также отключения света сегодня запланированы в Большесельском, Гаврилов-Ямском, Рыбинском, Ярославском, Угличском и Тутаевском районах.