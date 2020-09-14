В ДТП под Переславлем пострадали три человека

В аварии травмы получили три человека Фото: УМВД по Ярославской области

ДТП на седьмом километре трассы "Москва - Холмогоры" в Переславском районе произошла вчера, 13 сентября в 10.40. Как сообщает УМВД по Ярославской области, столкнулись машина "Порше", которой управляла 20-летняя девушка, и грузовик "Мерседес", за рулем которого находился 45-летний мужчина. После столкновения грузовик с полуприцепом съехал в кювет.

- В ДТП пострадали три человека: водители обоих машин и пассажир "Порше", 19-летний молодой человек. Все они нуждаются в амбулаторном лечении, - сказали в пресс-службе полиции.

На место аварии выезжали сотрудники ГИБДД и медики. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства столкновения.