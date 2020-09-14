На довыборах в Госдуму от Ярославской области лидирует Андрей Коваленко Фото: Олег УКЛАДОВ

Избирательная комиссия Ярославской области продолжает обработку бюллетеней. В лидерах сейчас - депутат регионального заксобрания, хоккеист, член партии "Единая Россия" Андрей Коваленко. На данный момент он набрал около 40% голосов избирателей.

Второе место у Анатолия Лисицына (СР) - 35% голосов, на третьей строчке - представитель КПРФ Елена Кузнецова, за которую проголосовали 11,5% ярославцев.

Так же распределились места и в дистанционных выборах. Явка в Ярославской области составила около 24%.