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Общество

В Ярославской области определился лидер дистанционного голосования

Ярославский избирком подвел итоги электронного голосования
Полина Вачнадзе
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В дистанционном голосовании приняли участие 16897 человек. ФОТО: Избирательная комиссия ЯО

В дистанционном голосовании приняли участие 16897 человек. ФОТО: Избирательная комиссия ЯО

Избирательная комиссия Ярославской области подвела итоги дистанционного электронного голосования. Напомним, вчера, 13 сентября, в регионе проходили дополнительные выборы депутатов Госдумы седьмого созыва по округу №194.

Голоса избирателей распределились так:

- Андрей Коваленко - 8695,

- Анатолий Лисицын - 5113,

- Елена Кузнецова - 1311,

- Олег Виноградов - 761,

- Ирина Лобанова - 663,

- Ольга Ромашкова - 119,

- Владимир Ворожцов - 98,

- Олег Булаев - 68.

В дистанционном голосовании приняли участие 16897 человек.