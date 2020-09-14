В Ярославской области определился лидер дистанционного голосования

В дистанционном голосовании приняли участие 16897 человек. ФОТО: Избирательная комиссия ЯО
Избирательная комиссия Ярославской области подвела итоги дистанционного электронного голосования. Напомним, вчера, 13 сентября, в регионе проходили дополнительные выборы депутатов Госдумы седьмого созыва по округу №194.
Голоса избирателей распределились так:
- Андрей Коваленко - 8695,
- Анатолий Лисицын - 5113,
- Елена Кузнецова - 1311,
- Олег Виноградов - 761,
- Ирина Лобанова - 663,
- Ольга Ромашкова - 119,
- Владимир Ворожцов - 98,
- Олег Булаев - 68.
В дистанционном голосовании приняли участие 16897 человек.