В Ярославской области браконьера поймали при помощи тепловизора

Мужчина ловил рыбу в Плещеевом озере с моторной лодки. ФОТО: группа "Национальный парк "Плещеево Озеро" во ВКонтакте

В ночь с 7 на 8 сентября сотрудники национального парка «Плещеево озеро» проводили рейд в акватории. С помощью тепловизора инспекторам удалось увидеть браконьера. Мужчина незаконно рыбачил на озере с моторной лодки.

- В пяти метрах от судна нашли острогу и корзину с битой рыбой, - сообщили в пресс-службе парка.

Инспекторы составили административный протокол и передали браконьера полиции. Теперь правоохранители проведут проверку по факту незаконной ловли рыбы. Если мужчину признают виновным, ему грозит крупный штраф.