Суд обязал департамент дорожного хозяйства отремонтировать дорогу Рыбинск - Песочное

Департамент дорожного хозяйства отремонтирует дорогу Рыбинск - Песочное Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Рыбинская прокуратура проверила, в каком состоянии находится дорога Рыбинск - Песочное. Увиденное правоохранителей не порадовало.

- На проезжей части обнаружили многочисленные ямы и выбоины. Это значит, что дорога не соответствует установленным требованиям и ездить по ней небезопасно, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

По итогам проверки в суд был подан иск с требованием обязать департамент дорожного хозяйства Ярославской области привести дорогу в порядок. Суд требования удовлетворил. Теперь региональным властям придется устранить выявленные нарушения. А прокуратура Рыбинска проконтролирует, чтобы это обязательно сделали.