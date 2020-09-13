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На ярославца, который избивал собственных детей, завели уголовное дело

Следственный комитет проводит проверку
Светлана Крутикова
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В настоящее время следователи допрашивают потерпевших и возможных очевидцев

В настоящее время следователи допрашивают потерпевших и возможных очевидцев

Фото: Олег ЗОЛОТО

В отношении жителя Ярославля, который бил своих детей, возбудили уголовное дело по статье «Истязания».

Напомним, ранее стало известно о том, что аппарат уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области провел проверку и установил, что мужчина на протяжении долгого времени избивал собственных сыновей.

- В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводятся судебные экспертизы, допрашиваются потерпевшие и возможные очевидцы, - сообщили в пресс-службе СК России по Ярославской области.

Сейчас мальчики находятся в социальном реабилитационном центре.

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