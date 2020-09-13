В Ярославле еще два класса закрыли на карантин

Два класса школы №9 имени Ивана Ткаченко закрыли на карантин Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Два класса школы №9 имени Ивана Ткаченко временно перевели на дистанционное обучение. У троих учеников тест на COVID-19 дал положительный результат, сообщили в департаменте образования Ярославской области.

По словам ребят, которые обучаются в этой школе, коронавирусом заболел еще и один из преподавателей. Однако достоверного подтверждения этой информации на данный момент нет.

Напомним, до этого в Ярославле уже закрыли четыре класса, в Рыбинске - один класс. Сельскую школу в Переславском районе полностью перевели на дистанционное обучение. Кроме того, на карантин ушла одна из групп Ярославского педагогического университета.