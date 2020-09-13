В центре Ярославля загорелся автомобиль такси. Видео

По предварительным данным, машина восстановлению не подлежит. ФОТО: скриншот с видео группа "Жесть Ярославль" во ВКонтакте

ЧП случилось около 19:30 на улице Первомайской у театра имени Волкова. По словам очевидцев, что-то замкнуло в моторе автомобиля. Водитель такси пытался справиться с огнем сам, но безуспешно.

Кадры с места происшествия появились в социальных сетях. Ярославцы по-разному оценили бездействие собравшихся рядом людей.

- И как всегда одни зеваки, и ни у кого огнетушителя в машине нет, - высказала свое мнение одна из подписчиц паблика.

- Здесь надо быстрее тушить, а не снимать. Может, там человек! - поддержала комментатора жительница Ярославля.

- Вы представляете себе, хотя бы в теории, что такое тушить загоревшийся автомобиль? Там даже если десять огнетушителей, от них толк будет, если начать действовать в первые секунды. Дальше бесполезно, только из пожарной машины заливать, чтобы огонь никуда не перекинулся, - не согласился с девушками Михаил Горбатюк.

Пожарные прибыли на место достаточно быстро. С огнем справились в течение нескольких минут. К счастью, пострадавших нет. В момент, когда машина загорелась, пассажиров в салоне не было. По предварительным данным, автомобиль восстановлению не подлежит.