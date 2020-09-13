В Ярославской области задержали дальнобойщика с поддельными правами

26-летнего жителя Вологодской области сотрудники ДПС остановили в Переславском районе Фото: Алексей БУЛАТОВ

26-летнего жителя Вологодской области сотрудники ДПС остановили в Переславском районе. Водитель грузовика предъявил документы, однако правоохранители усомнились в их подлинности. И неслучайно.

Экспертиза показала, что права изготовлены не на государственном предприятии. Выяснилось, что водительское удостоверение мужчина купил через Интернет.

- По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется расследование, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Молодому человеку грозит лишение свободы на срок до одного года.