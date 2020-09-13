В Ярославской области задержали дальнобойщика с поддельными правами

26-летнего жителя Вологодской области сотрудники ДПС остановили в Переславском районе
Фото: Алексей БУЛАТОВ
26-летнего жителя Вологодской области сотрудники ДПС остановили в Переславском районе. Водитель грузовика предъявил документы, однако правоохранители усомнились в их подлинности. И неслучайно.
Экспертиза показала, что права изготовлены не на государственном предприятии. Выяснилось, что водительское удостоверение мужчина купил через Интернет.
- По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется расследование, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Молодому человеку грозит лишение свободы на срок до одного года.