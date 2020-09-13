В тройном ДТП в Ярославском районе пострадал 25-летний водитель

Сначала "Школа" столкнулась с "Хендаем", а потом влетела в припаркованную "Газель" Фото: УМВД по Ярославской области

ДТП произошло в 16:40 на 20 километре дороги «Ярославль - Рыбинск». По предварительной информации, столкнулись «Шкода Рапид», за рулем которой находился 25-летний мужчина, и «Хендай Солярис» под управлением 36-летнего водителя. От удара «Шкоду» отбросило в припаркованную «Газель».

- В результате аварии водитель «Шкоды» получил травмы. Однако госпитализация не потребовалась, молодой человек сможет лечиться дома, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.