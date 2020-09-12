У студентов ярославского педуниверситета выявили коронавирус

У двух студентов Ярославского педагогического университета диагностировали коронавирус Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

У двух студентов Ярославского педагогического университета диагностировали коронавирус. Оба заболевших - из одной группы. Всех студентов этой группы временно перевели на дистанционный режим обучения.

В связи со сложившейся ситуацией ректор ЯГПУ Михаил Груздев обратился к студентам в социальной сети.

- Поймите, пожалуйста, что угроза распространения коронавирусной инфекции не миновала. К сожалению, есть заболевшие среди родственников студентов и сотрудников университета. Есть случаи заболевания среди студентов. Понимаю, что молодые люди очень часто не осознают значимость проблемы. Действительно, молодежь чаще всего с инфекцией справляется легко, но при этом является ее активным переносчиком. Пожалуйста, будьте предельно внимательны к своему здоровью и здоровью тех, кто вас окружает, - написал руководитель вуза.

Михаил Груздев попросил обучающихся при появлении первых признаков заболевания обращаться к врачам и «ни в коем случае» не приходить в университет, а также рекомендовал взять за правило каждое утро для профилактики измерять температуру.

- Использование масок в университете (не на подбородке!) строго обязательно! В соответствии с требованиями Роспотребнадзора без маски может быть только преподаватель, ведущий занятие, - напомнил ректор.

Всем, кто живет в общежитии, рекомендовано не посещать комнаты друзей, а в местах общего пользования (коридоры, кухни) носить маски

- Поймите, что в случае возникновения инфекции в общежитиях мы должны будем действовать очень жестко (вплоть до полного закрытия общежитий). Давайте попробуем этого избежать. Мы очень хотим, чтобы учебный процесс продолжался в обычном режиме, но это зависит от каждого из нас, от культуры и цивилизованности нашего поведения, - подытожил свое обращение Михаил Груздев.