Держитесь крепче! На Ярославскую область надвигается сильный ветер

Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Сегодня, 13 сентября, днем в отдельных районах Ярославской области ожидается ветер порывами до 15 метров в секунду. Такой ветер по шкале Бофорта классифицируется как крепкий. Он гнет деревья и мешает идти.

При таких погодных условиях может увеличиться количество аварий на дорогах, возможны обрывы ЛЭП и линий связи, обрушения слабоукрепленных и широко-форматных конструкций и даже строительных кранов, предупредили в Главном управлении МЧС России по Ярославской области.

Будьте внимательны и осторожны!