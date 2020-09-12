В Ярославле достроили одну из башен на площади Труда

Вторую башню также планируют достроить Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле завершилось строительство одной из башен на площади Труда. В настоящее время объект готовятся ввести в эксплуатацию. Инспекция государственного строительного надзора уже выдала заключение о том, что здание соответствует требованиям технических регламентов.

Строительство двух башен на площади Труда началось еще десять лет назад. Однако из-за финансовых трудностей застройщика работы приостановили. Несколько лет объекты простояли заброшенными. По словам заместителя председателя правительства Ярославской области Виктора Неженца, все вопросы по исходно-разрешительной документации и спорные вопросы соинвесторов удалось разрешить после вмешательства региональных властей.

После оформления необходимых документов в 10-этажном здании откроется многофункциональный бизнес-центр. Вторую башню также планируют достроить.