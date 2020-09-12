Матч «Шинник» - «Енисей» в Ярославле отменили из-за коронавируса

Дальнейшее решение о судьбе этой встречи примет Контрольно-дисциплинарный комитет РФС. ФОТО: группа "ФК "Шинник" Ярославль" во ВКонтакте

Матч между «Шинником» и «Енисеем», который должен был состояться завтра, 13 сентября, в Ярославле, отменили из-за коронавируса у игроков.

- На основании предписания Роспотребнадзора от 12 сентября матч 9-го тура Олимп-ФНЛ «Шинник» - «Енисей» не состоится. По результатам обязательного регулярного тестирования у значительной части состава красноярцев выявили коронавирус, - рассказали в пресс-службе ярославского клуба.

Дальнейшее решение о судьбе этой встречи примет Контрольно-дисциплинарный комитет РФС.

Ранее «КП-Ярославль» сообщала о том, что нескольких игроков «Енисея» госпитализировали в одну из больницу города.